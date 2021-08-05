Москва, 5 августа. Задержанные за наркотики жители Москвы признались в совершении ритуальных убийств в лесах Ленобласти и Карелии.

Сатанисты рассказали о двух жестоких расправах ради жертвоприношения. По данным Mash, речь также идет о каннибализме и расчленении.

Со слов преступников, их жертвами были люди, увлекающиеся эзотерикой. Их якобы вывозили в лес и приносили в жертву.

Сотрудники правоохранительных органов проверяют достоверность полученной информации. Задержанные помещены в изолятор до выяснения всех обстоятельств.