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Пара сатанистов признались в жестоких убийствах в лесах Ленобласти и Карелии

  /   Обновлено: 05 августа 2021 13:59
Происшествия
Пара сатанистов признались в жестоких убийствах в лесах Ленобласти и Карелии
inforeactor.ru  /  Семенюк Светлана

Москва, 5 августа. Задержанные за наркотики жители Москвы признались в совершении ритуальных убийств в лесах Ленобласти и Карелии.

Сатанисты рассказали о двух жестоких расправах ради жертвоприношения. По данным Mash, речь также идет о каннибализме и расчленении.

Со слов преступников, их жертвами были люди, увлекающиеся эзотерикой. Их якобы вывозили в лес и приносили в жертву.

Сотрудники правоохранительных органов проверяют достоверность полученной информации. Задержанные помещены в изолятор до выяснения всех обстоятельств.

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