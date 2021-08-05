Центру океанографии «Москвариум» исполнилось шесть лет

Москва, 5 августа. Открытие центра океанографии «Москвариум» на ВДНХ состоялось ровно шесть лет назад. За это время заведение посетили около десяти миллионов москвичей и гостей столицы.

Центр расположился на 53 тыс. квадратных метрах, аквариумы вмещают около 25 млн литров воды — это один из самых больших аналогичных комплексов в мире, говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы.

Обитатели «Москвариума» были привезены с разных частей Земли, сегодня это 12 тыс. экземпляров. В центре заняты 600 специалистов.

«Это масштабный образовательный и научный комплекс. Он постоянно развивается, использует в экспозиции современные интерактивные и мультимедийные форматы, организует познавательные и реабилитационные программы», — сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Температурный режим, составы и другие технические параметры в водоемах и аквариумах регулируются автоматически, сообщает издание «Вести Подмосковья». В «Москвариуме» работают познавательные программы, проводят научные исследования.

В этом году в конце июня в центре впервые родился восточноамериканский скат-бычерыл, которого называют улыбающимся из-за широкого рта. Детеныша отсадили в отдельный аквариум, к сородичам его вернут немного подрощенным.