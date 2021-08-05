Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 августа 13:28
13:26
ФАН-ТВ
Петербуржцы совмещают отдых у Финского залива и вакцинацию в Парке 300-летия
13:26
Общество
Спасший тонущего человека пожарный из Благовещенска не считает свой поступок подвигом
13:24
Шоу-бизнес
Ксения Бородина исключила вероятность возобновления отношений c Омаровым
13:23
Общество
В Ленобласти спасатели пришли на помощь заблудившейся в лесу школьнице
13:20
Происшествия
Лесные пожары подошли вплотную к историческим объектам Греции
13:17
Общество
Владельцам квартир в России назвали простой способ избежать внезапной проверки жилья
13:17
Происшествия
Заслуженный артист России Рыжиков пострадал от нападения неизвестных в Москве
13:16
Экономика
Россияне получили доступ к подбору автомобиля со всего рынка
13:16
Происшествия
Хакасский рецидивист зарезал семью возлюбленной из мести
13:16
Происшествия
Силовики Ростова-на-Дону подозреваются в закупке сертификатов о вакцинации
Все новости

Центру океанографии «Москвариум» исполнилось шесть лет
Общество
Центру океанографии «Москвариум» исполнилось шесть лет
wikipedia.org  /  mindfrieze / CC BY-SA 3.0

Москва, 5 августа. Открытие центра океанографии «Москвариум» на ВДНХ состоялось ровно шесть лет назад. За это время заведение посетили около десяти миллионов москвичей и гостей столицы.

Центр расположился на 53 тыс. квадратных метрах, аквариумы вмещают около 25 млн литров воды — это один из самых больших аналогичных комплексов в мире, говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы.

Обитатели «Москвариума» были привезены с разных частей Земли, сегодня это 12 тыс. экземпляров. В центре заняты 600 специалистов.

«Это масштабный образовательный и научный комплекс. Он постоянно развивается, использует в экспозиции современные интерактивные и мультимедийные форматы, организует познавательные и реабилитационные программы», — сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Температурный режим, составы и другие технические параметры в водоемах и аквариумах регулируются автоматически, сообщает издание «Вести Подмосковья». В «Москвариуме» работают познавательные программы, проводят научные исследования.

В этом году в конце июня в центре впервые родился восточноамериканский скат-бычерыл, которого называют улыбающимся из-за широкого рта. Детеныша отсадили в отдельный аквариум, к сородичам его вернут немного подрощенным.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Центру океанографии «Москвариум» исполнилось шесть лет
москвариум океанография научный комплекс
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru