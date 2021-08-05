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Курившая на борту самолета москвичка попала под статью за оскорбление полицейского

  /   Обновлено: 05 августа 2021 13:08
Происшествия
Курившая на борту самолета москвичка попала под статью за оскорбление полицейского
pixabay.com

Москва, 5 августа. Правоохранители возбудили уголовное дело на пассажирку бизнес-класса, которая закурила на борту самолета рейса Бодрум — Москва. Она обвиняется в оскорблении представителя власти.

Женщина закурила во время полета и не реагировала на требования членов экипажа потушить сигарету. Сотрудники полиции задержали нарушительницу после приземления в аэропорту Шереметьево.

Там женщина продолжила дебоширить, в частности стала драться и оскорблять полицейских. Позже москвичка объяснила свои действия тем, что ей в алкогольные напитки подсыпали неизвестное вещество.

Теперь задержанную ждет уголовная ответственность. Кроме того, в отношении ее также составлены два административных протокола.

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