Коллективный иммунитет к коронавирусу может сформироваться у москвичей к марту 2022 года

Москва, 5 августа. Массовая защита от коронавируса может сформироваться у жителей столицы уже к марту 2022 года, заявила врач Марьяна Лысенко.

Вакцинация от COVID-19 стремительно набирает обороты в Москве, все больше людей ежедневно проходят процедуру на территории города. Сохранение таких темпов прививочной кампании позволит жителям столицы сформировать массовый иммунитет к заболеванию уже весной 2022 года, уточнила главный врач московской клинической больницы №52 в комментарии ТАСС.

Заболеваемость коронавирусом в столице снижается, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Более половины коек в городских госпиталях для лечения коронавирусной инфекции сейчас пустуют.