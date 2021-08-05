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Коллективный иммунитет к коронавирусу может сформироваться у москвичей к марту 2022 года

  /   Обновлено: 05 августа 2021 12:45
Общество
Коллективный иммунитет к коронавирусу может сформироваться у москвичей к марту 2022 года
pixabay.com

Москва, 5 августа. Массовая защита от коронавируса может сформироваться у жителей столицы уже к марту 2022 года, заявила врач Марьяна Лысенко.

Вакцинация от COVID-19 стремительно набирает обороты в Москве, все больше людей ежедневно проходят процедуру на территории города. Сохранение таких темпов прививочной кампании позволит жителям столицы сформировать массовый иммунитет к заболеванию уже весной 2022 года, уточнила главный врач московской клинической больницы №52 в комментарии ТАСС.

Заболеваемость коронавирусом в столице снижается, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Более половины коек в городских госпиталях для лечения коронавирусной инфекции сейчас пустуют.

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москва коронавирус коллективный иммунитет
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