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ФАН публикует видео загоревшейся на МКАД «газели»

  /   Обновлено: 05 августа 2021 11:14
Происшествия
ФАН публикует видео загоревшейся на МКАД «газели»
youtube.com  /  Игорь Горбань

Москва, 5 августа. Автомобиль вспыхнул на 43-м километре МКАД возле съезда к аэропорту Внуково. Дорожный инцидент собрал серьезную транспортную пробку.

Федеральное агентство новостей публикует видеорепортаж с места происшествия. На кадрах видно, что от горящей открытым пламенем «газели» поднимается столб густого черного дыма.

По предварительным данным, находящиеся в салоне автомобиля люди успели покинуть машину, в результате этого никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

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