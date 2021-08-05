ФАН публикует видео загоревшейся на МКАД «газели»

Москва, 5 августа. Автомобиль вспыхнул на 43-м километре МКАД возле съезда к аэропорту Внуково. Дорожный инцидент собрал серьезную транспортную пробку.

Федеральное агентство новостей публикует видеорепортаж с места происшествия. На кадрах видно, что от горящей открытым пламенем «газели» поднимается столб густого черного дыма.

По предварительным данным, находящиеся в салоне автомобиля люди успели покинуть машину, в результате этого никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.