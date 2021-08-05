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Благоустройство у станций метро «Зюзино» и «Новаторская» в Москве завершат к сентябрю
Общество
Благоустройство у станций метро «Зюзино» и «Новаторская» в Москве завершат к сентябрю
mos.ru  /  Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Москва, 5 августа. Процесс благоустройства территорий у станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро «Зюзино» и «Новаторская» завершится к сентябрю, сообщил вице-мэр Петр Бирюков.

Проект улучшения пешеходной и транспортной доступности территорий, которые прилегают к станциям подземки, включает проведенные работы по благоустройству улицы Академика Пилюгина. Их завершили в 2020 году. Тогда под землю были убраны воздушные кабельные линии, обновлено уличное освещение, и сделаны удобные тротуары. В 2021 году аналогичные мероприятия проводятся на улицах Перекопская, Каховка и Новаторов.

«Приведем в порядок две детские площадки, на них будет установлено современное игровое оборудование для детей разного возраста», — рассказал вице-мэр Москвы.

Все работы планируют завершить к сентябрю. Так, на Перекопской улице заменят асфальт. Для автомобилистов организуют парковочные карманы, а также установят более 110 новых фонарей.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ восстановили более 20 памятников культуры. В их числе павильоны «Армения», «Казахстан», «Космос» и другие. Работы провели к 82-летию выставки.

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москва бирюков благоустройство зюзино Новаторская
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