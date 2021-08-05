Правоохранители задержали подозреваемого в мошенничестве нотариуса актера Баталова

Москва, 5 августа. Нотариус, оформлявший сделки с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова, задержан по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

Родственники актера в результате махинаций с недвижимостью потеряли доли в мастерской и квартирах Баталова, а также его сбережения. Следователи возбудили уголовное дело.

В ходе проверки столичной прокуратуры выяснилось, что к преступлениям имеет причастность нотариус, оформлявший документы. Мужчина стал фигурантом уголовного дела. На данный момент проводится ряд следственных действий для выяснения обстоятельств по существу.