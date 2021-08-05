Правоохранители задержали выбросившего из окна ребенка москвича

Москва, 5 августа. Мужчина, который выбросил своего сына из окна пятого этажа и скрылся с места преступления, был задержан в Москве. Соответствующую информацию привели в правоохранительных службах.

Преступником оказался 24-летний Леонид Кудрявцев. После совершения преступления он скрылся в одних трусах и футболке.

На данный момент 24-летнего отца везут на допрос. В ходе разговора со следователями Кудрявцев будет обязан разъяснить мотивы своего зверского преступления.

Трехлетний ребенок находится в больнице, его состояние оценивается как тяжелое. По имеющимся данным, Леонид Кудрявцев в состоянии алкогольного опьянения пришел домой к своему сыну и его бабушке. В ходе визита произошел конфликт, из-за чего нетрезвый отец, по всей видимости, и пошел на такое преступление.