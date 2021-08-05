Гидрометцентр назвал дату начала синоптической осени в Москве

Москва, 5 августа. Синоптическая осень в Москве, как правило, начинается в третьей декаде августа и продолжается до середины октября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что существует несколько синоптических сезонов. Все они связаны с изменениями в атмосфере, которое определяется разницей температурных показателей океанов и континентов.

«Так вот, средняя дата начала осени - это двадцатые числа августа, 22 или 23 августа», — рассказал Вильфанд в интервью ТАСС.

Даты однако неточные, так как синоптическая осень может сдвигаться на 10-14 дней. После 15 октября начинается сезон «предзимья», подчеркнул метеоролог.

Вильфанд также назвал примерные сроки наступления бархатного сезона на российских курортах. Этот период, по его словам, начнется с первой декаде сентября.