Автомобили KIA и Hyundai чаще других эвакуируют в Москве

Москва, 5 августа. Сотрудники ГИБДД в 2021 году провели эвакуацию свыше 116 тыс. машин со столичных автостоянок. Такие данные привел Администратор московского парковочного пространства.

Чаще всего на штрафстоянки попадали автомобили Kia и Hyundai — 11 529 и 10 082 соответственно. Также в первой тройке антирейтинга оказались представители марки Volkswagen (8 555 машин), сообщает АМПП.

Эвакуацию на спецстоянку производят с каждым припаркованным в неположенном месте транспортным средством. Чаще всего на штрафстоянки в этом году машины увозили с проспекта Мира (2192). На втором месте — Варшавское шоссе (1738), на третьем — Ленинградский проспект (1518).

Ранее автомобильный эксперт Петр Баканов назвал россиянам семь основополагающих правил грамотной парковки. Так, автомобиль с МКПП не рекомендуется постоянно держать на ручном тормозе.