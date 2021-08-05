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Жители России подсчитали затраты на своих домашних любимцев
Общество
Жители России подсчитали затраты на своих домашних любимцев
pixabay.com

Москва, 5 августа. Большинство россиян, имеющих домашних животных, тратят на своих любимцев более 5 тыс. рублей, говорится в исследовании банка «Открытие» и компании «Росгосстрах жизнь».

Более 70% респондентов тратят на своих питомцев до 5 тысяч рублей в месяц, 19% оценивают свои расходы в 5-10 тысяч рублей, примерно 5% домашние любимцы обходятся в 10-20 тысяч рублей. Лишь 1% и 2% граждан могут позволить себе траты в размере 30-50 тысяч и больше 50 тысяч соответственно. Причем больше половины заявили, что месячные расходы на питомца в период пандемии возросли, передают РИА Новости.

Чаще всего жители России выбирают в качестве своих компаньонов кошек — 80% опрошенных. Почти половина граждан являются владельцами собак. Далее в рейтинге расположились аквариумные рыбки (9%), хомяки (8%) и попугаи (6%).

Самым «кошачьим» регионом был признан Северо-Западный федеральный округ. Лидерами в «собачьем» топе оказались Москва, Московская область и Северный Кавказ.

Любовь к своим домашним питомцам не ограничивается лишь количеством затраченных средств. В условиях аномальной жары питомцы больше других подвержены тепловым ударам, существует несколько способов, которые облегчат жизнь четвероногих друзей.

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