Healthline: уксус способен заменить небезопасные чистящие средства

Москва, 5 августа. Экологичный и доступный уксус способен заменить многие чистящие средства, представляющие угрозу для здоровья и окружающей среды.

Применяя уксус исключительно в приготовлении пищи, многие не догадываются о его чистящих и дезинфицирующих свойствах. Высокая кислотность продукта позволяет растворять минеральные отложения, грязь, жир и сажу. Наиболее подходящим для этих целей является белый дистиллированный уксус, передает «ИноСМИ» перевод издания Healthline.

Распыление разбавленного уксуса на поверхность стекол отлично помогает справиться с разводами. При смешивании с мылом продукт борется с загрязнениями кухонных поверхностей. Соль с уксусом удаляет налет на сантехнике. Он даже способен справиться с очисткой полов, одежды и бытовой техники. Удивительные свойства жидкости достигаются за счет уксусной кислоты в составе. Это бесцветное органическое соединение, придающее уксусу кислый вкус и резкий запах. Схожесть действия с бытовыми чистящими средствами обусловлена содержанием этого вещества в составах.

Помимо очищающих свойств, уксус обладает еще одной особенностью. Он и другие средства, среди которых тальк, цитрусы и эфирные масла, способны устранять неприятный запах обуви.