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IT-специалист Мясоедов перечислил способы защиты персональных данных
Общество
IT-специалист Мясоедов перечислил способы защиты персональных данных
pixabay.com

Москва, 5 августа. Массовый переход на удаленку повлек за собой возрастание числа кибератак. О способах защиты своих данных рассказал партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

Для безопасной передачи данных на другой компьютер следует пользоваться специальными программами шифрования. Они кодируют файлы при помощи индивидуального ключа, запечатывая документ на одной стороне и распечатывая на другой. Открыть такое отправление можно, только имея сгенерированный сертификат, передает слова эксперта РИА Новости.

«Открытие документа с таким уровнем шифрования возможно только через программу, в которую этот сертификат был заранее загружен — иначе говоря, ключа в виде набора символов пользователь не видит, защита происходит на программном уровне», — объясняет Мясоедов.

Еще одним способом защиты являются мессенджеры с функцией «peer-to-peer общения». Они позволяют не задействовать внешние сервера, благодаря чему файлы переходят напрямую к получателю.

О том, за чем охотятся кибермошенники, недавно рассказала организация Positive Technologies. По опубликованным подсчетам, мошенников чаще всего интересуют расходы, счета и реквизиты документов.

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хакеры кибератаки защита шифрование
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