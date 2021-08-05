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Молодой отец выбросил трехлетнего сына из окна пятиэтажки в Москве
Происшествия
Молодой отец выбросил трехлетнего сына из окна пятиэтажки в Москве
sledcom.ru  /  Следственный комитет Российской Федерации

Москва, 5 августа. Москвич выбросил своего трехлетнего сына с пятого этажа, после чего скрылся в неизвестном направлении. Соответствующую информацию привели в столичной прокуратуре.

Ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи. В прокуратуре передали, что в момент происшествия в квартире также находилась бабушка мальчика. Мать ребенка с ними не живет.

По некоторым данным, отец 1996 года рождения в состоянии алкогольного опьянения пришел домой к своему сыну, после чего произошел конфликт. Во время ссоры мужчина выбросил мальчика из окна. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

Недавно в Люберцах 17-летняя школьница выпрыгнула с четвертого этажа, спасаясь от домогательств со стороны пьяного отца. Девушка была госпитализирована с переломом позвоночника.

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