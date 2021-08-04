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Прокуратура Москвы проверяет инцидент с падением ребенка из окна дома
Происшествия
Прокуратура Москвы проверяет инцидент с падением ребенка из окна дома
 /  pixabay.com

Москва, 4 августа. Кузьминская межрайонная прокуратура Москвы проводит проверку после того, как мужчина выбросил в окно своего пятилетнего сына. Мальчик находится в больнице в тяжелом состоянии.

Ребенок упал с пятого этажа. В этот момент в квартире находилась бабушка, мать вместе с мальчиком не живет. Правоохранительные органы ведут поиски отца пострадавшего.

Прокуратура в ходе проверки выяснит обстоятельства инцидента и даст оценку действиям исполнительных лиц и родителей. При выявлении оснований органы примут необходимые меры.

Школьница ранее выпрыгнула с четвертого этажа, спасаясь от насильственных действий пьяного отца. Девушка получила перелом позвоночника.

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прокуратура мальчик проверка
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