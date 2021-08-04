Генерал-лейтенант Жданов назвал причины ужесточения законов об оружии в России

Москва, 4 августа. Президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов заявил, что усиление российского оружейного законодательства способствует снижению количества убийств.

Увеличение возрастного ценза при покупке оружия, жесткие правила медицинского освидетельствования, а также ужесточение уголовного наказания за незаконный оборот вызвали неоднозначную реакцию в обществе. Президент российской секции Международной полицейской ассоциации, генерал-лейтенант, доктор юридических наук, профессор и заслуженный юрист России Юрий Жданов дал интервью «Ветеранским вестям», в котором высказался об ужесточении оружейного законодательства.

Генерал-лейтенант рассуждал на тему того, чем для обычных жителей страны чревато ослабление или отсутствие государственного контроля за гражданским оружием. По мнению Жданова, ужесточение законодательства в области оружия способствует если не полной ликвидации убийств, то их значительному сокращению. Профессор привел в пример США, где таких случаев насчитывается приличное количество.

«В этом году в Америке в результате применения огнестрельного оружия погибли уже 24 тысячи человек, и это число продолжает расти. А в прошлом году, по подсчетам этой организации (Gun Violence Archive — прим. ред.), в США в таких инцидентах погибли около 43 тысяч человек. Заметьте, речь идет о стрелявших в простых людей таких же простых обывателях - владельцах гражданского оружия, в том числе пресловутых кольтов», — объясняет Жданов.

Число убитых за последний год в Америке Жданов сравнивает с потерями советских войск в Афганистане: за десять лет войны советская армия потеряла около 15 тысяч бойцов, в то время как в США ежегодно гибнет 916 человек в неделю от применения кольтов в повседневной жизни.