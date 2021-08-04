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Пять новых автомобилей выиграли привившиеся от коронавируса москвичи
Общество
Пять новых автомобилей выиграли привившиеся от коронавируса москвичи
pixabay.com

Москва, 4 августа. Прошедшие вакцинацию от коронавируса жители столицы получили еще пять новых автомобилей в ходе розыгрыша.

Прямая трансляция прошла на телеканале «Москва-24». Победителей розыгрыша выбрал компьютер. Жители города могут проверить свое имя в списке обладателей нового автомобиля на портале mos.ru.

Правительство Москвы объявило розыгрыш автомобилей среди привитых от коронавируса горожан весной 2021 года. Каждую неделю москвичи могут выиграть автомобиль стоимостью около 1 млн рублей. Для участия в мероприятии достаточно получить один компонент вакцины.

Ситуация с коронавирусной инфекцией в столице улучшается, заявил мэр города Сергей Собянин в конце июля. По его словам, больше половины коек для лечения COVID-19 в столице пустует

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