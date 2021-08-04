Глава службы безопасности Мосгортранса отстранен из-за ДТП на Боровском шоссе

Москва, 4 августа. Начальник службы по безопасности и управления движением ГУП «Мосгортранс» отстранен от выполнения обязанностей после ДТП с участием городского автобуса с пострадавшими.

Крупная авария произошла днем на Боровском шоссе, в районе дома 1, корпус 1. Автобус ехал по маршруту №750 и врезался в грузовик. Травмы различной степени тяжести получили 11 человек, включая двоих детей и беременную женщину. У нее диагностировали черепно-мозговую травму.

Дептранс сообщил, что инцидент стал причиной отстранения от должностных обязанностей начальника службы по безопасности и управления движением ГУП «Мосгортранс». Все пострадавшие получили медпомощь, также будут оформлены страховые выплаты. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Прокуратура держит на контроле расследование аварии.

Названа возможная причина ДТП с пострадавшими на Боровском шоссе.