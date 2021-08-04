Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 августа 22:11
21:56
Спорт
«Спартак» уступил «Бенфике» в домашнем матче квалификации ЛЧ
21:55
Африка
«Врачи без границ» приостановили деятельность на северо-западе Камеруна
21:45
Спорт
Кристина Тимановская прилетела в Польшу
21:45
Происшествия
Хлопок газа произошел в жилом доме в Ставропольском крае
21:42
Происшествия
Четыре удара в грудь и левую ногу нанес постоялец соцприюта в Калининграде
21:42
Общество
Эксперты Чураков и Черных обсудили лесные пожары в Якутии
21:41
Африка
Госдеп США призвал к диалогу стороны конфликта на севере Эфиопии
21:40
Общество
РФПИ подтвердил безопасность комбинации первой дозы «Спутника V» с другими вакцинами
21:38
Африка
Движение по железной дороге на юго-востоке Эфиопии восстановили
21:33
Происшествия
Установлена личность погибшего мужчины в московском клубе «ССК Мастер»
Все новости

Глава службы безопасности Мосгортранса отстранен из-за ДТП на Боровском шоссе

  /   Обновлено: 04 августа 2021 20:37
Происшествия
Глава службы безопасности Мосгортранса отстранен из-за ДТП на Боровском шоссе
53.mchs.gov.ru  /  МЧС России Главное управление по Новгородской области

Москва, 4 августа. Начальник службы по безопасности и управления движением ГУП «Мосгортранс» отстранен от выполнения обязанностей после ДТП с участием городского автобуса с пострадавшими.

Крупная авария произошла днем на Боровском шоссе, в районе дома 1, корпус 1. Автобус ехал по маршруту №750 и врезался в грузовик. Травмы различной степени тяжести получили 11 человек, включая двоих детей и беременную женщину. У нее диагностировали черепно-мозговую травму.

Дептранс сообщил, что инцидент стал причиной отстранения от должностных обязанностей начальника службы по безопасности и управления движением ГУП «Мосгортранс». Все пострадавшие получили медпомощь, также будут оформлены страховые выплаты. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Прокуратура держит на контроле расследование аварии.

Названа возможная причина ДТП с пострадавшими на Боровском шоссе.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Глава службы безопасности Мосгортранса отстранен из-за ДТП на Боровском шоссе
дтп люди пострадали
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru