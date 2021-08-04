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Запуск десяти станций московского метро ожидается до конца 2021 года
Общество
Запуск десяти станций московского метро ожидается до конца 2021 года
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 4 августа. Девять новых станций метро и одну — после реконструкции запустят в столице в ближайшие четыре месяца.

Специалисты уже завершают отделочные работы на всех станциях, тестируют системы и благоустраивают вестибюли. «Каховская» также уже почти готова к открытию после реконструкции. Работы на этом участке БКЛ уже почти завершены, сообщил вице-мэр Москвы Андрей Бочкарев.

Всего 24 новых станции метро и три электродепо появятся в столице до 2024 года. За это время специалисты планируют провести порядка 58 километров путей в столичном метрополитене. Почти 5 км линий метро и две станции БКЛ открылись в Москве с начала 2021 года.

Мэр города Сергей Собянин ранее утвердил проект комплексного благоустройства территории у транспортно-пересадочного узла «Серп и Молот». Новый ТПУ объединит «Люблинско-Дмитровскую» и «Калининско-Солнцевскую» линии метро.

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