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Гастропроект «Лето в городе» пройдет в Москве с 5 по 8 августа
Общество
Гастропроект «Лето в городе» пройдет в Москве с 5 по 8 августа
pixabay.com

Москва, 4 августа. Жители столицы смогут принять участие в трехдневном гастропроекте «Лето в городе», сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Всего 18 площадок откроется на территории Москвы в рамках проекта. Две из них расположатся на Тверской площади и площади Революции. Гостям ярмарки предложат попробовать разные блюда городов России и других стран.

Более 50 различных точек общепита представят горожанам основные блюда и необычные десерты. Желающие могут ознакомиться с полным меню гастропроекта «Лето в городе» на портале правительства столицы.

Фестиваль «Открытый город» ежегодно проходит в Москве с июля по ноябрь. Студенты архитектурных вузов в рамках мероприятия могут сделать первые шаги в практике, а также продемонстрировать свои наработки.

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