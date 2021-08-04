Эксперт фармрынка Булыгина заявила о необходимости исследования медицинских масок

Москва, 4 августа. Эксперт фармацевтического рынка Ирина Булыгина, заявила, что прежде чем выпускать на рынок защитные маски, необходимо исследовать их на эффективность и безопасность.

Маски, имеющие регистрационное удостоверение, продаются только в аптеках. Стоит отметить, что в период пандемии коронавируса многие фирмы выпускают на рынок подобные товары, которые не выполняют защитную функцию и являются элементом украшения, отметила Булыгина.

«Вы должны понимать, что от коронавируса это вас никак не ограждает. В медицинской маске – два слоя, а внутри – фильтрующий материал. Но даже такая маска стопроцентной защиты не дает», — рассказала эксперт в беседе с «Радио 1».

Поэтому проверки медицинских изделий должны проводиться, уверена Ирина Булыгина.

Российские ученые, как сообщалось, разрабатывают биопрепарат, который поможет утилизировать медицинские маски без ущерба для окружающей среды. Исследователи из Кубанского государственного университета ведут поиск бактерий, активно «поедающих» полипропилен.