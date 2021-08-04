Фестиваль «Музей под звездами» в формате open-air пройдет в Подмосковье

Москва, 4 августа. Серпуховский историко-художественный музей стал площадкой для проведения четвертого open-air фестиваля «Музей под звездами». Мероприятие пройдет 7 августа.

Гостей в этом году ждет насыщенная и увлекательная программа. На фестивале выступят хореографические коллективы, танцевальные студии, в числе которых «Сильфида» и SKY7. Кроме того, в рамках «Музея под звездами» пройдут образовательные мастер-классы для детей и взрослых. Организаторы отмечают, что каждый посетитель найдет на фестивале занятие по душе.

На мероприятии состоятся концерты групп «Эрлифт» и YVOLGA, а также выступят солисты Тамара Бриллиантовая и Сергей Медведев, сообщает «Вечерняя Москва». Вечером в открытом летнем кинотеатре «САД: Синема. Арт. Двор» состоятся показы игровых и анимационных фильмов. Так, для маленьких гостей «Музея под звездами» организаторы подготовили картину «Гора самоцветов», а взрослые смогут посмотреть экранизацию биографии американского художника Джексона Поллока.

Подобные масштабные фестивали в период пандемии становятся очень редкими и желанными мероприятиями. В условиях новой реальности не каждый регион, может позволить себе проведение фестивалей. Так, под угрозой отмены оказался международный рыцарский фестиваль «Генуэзский шлем XXI», который традиционно проходит в Судаке.