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Московский зоопарк сообщил о рождении птенцов фламинго

  /   Обновлено: 04 августа 2021 19:28
Общество
Московский зоопарк сообщил о рождении птенцов фламинго
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 4 августа. Пять птенцов красных и розовых фламинго появились на свет в зоопарке российской столицы. Птицы гнездятся ежегодно.

Перед сотрудниками Московского зоопарка стоит непростая задача — сохранить яйца и вырастить птенцов. В период гнездования фламинго ведут себя довольно агрессивно. Между птицами случаются перепалки, в результате они могут выбросить из гнезда как свое, так и чужое яйцо.

«Наши зоологи изучили повадки своих подопечных и не могут допустить того, чтобы кто-то из птенцов пострадал — они выращивают птиц в инкубаторах», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Перед появлением птенца на свет зоологи возвращают яйцо родителям. Как правило, фламинго даже не замечают подмены. Сейчас птенцы похожи на небольшие серые комки. Розовый пигмент на их оперении появится еще не скоро. Пол птенцов сразу определить нельзя. Это возможно только через год, когда они немного подрастут.

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