Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 августа 20:41
20:40
Происшествия
СК организовал проверку после гибели десятков миллионов пчел на Кубани
20:39
Экономика
Минпромторг сообщил о снижении стоимости борщевого набора в России
20:38
Африка
Эфиопия и Алжир укрепят сотрудничество в области торговли и инвестиций
20:38
Шоу-бизнес
Анита Цой считает, что восстановление МакSим после комы и ИВЛ займет долгое время
20:36
Общество
Актриса Дженнифер Энистон отказалась от общения с друзьями-антипрививочниками
20:36
Общество
Пять новых автомобилей выиграли привившиеся от коронавируса москвичи
20:34
Весь мир
Компания Repsol готова вернуться в Ливию для разработки нефтяных месторождений
20:33
Происшествия
Глава службы безопасности Мосгортранса отстранен из-за ДТП на Боровском шоссе
20:33
Новости Сирии
Глава парламента Сирии заявил о стратегической значимости отношений с Ираном
20:33
Происшествия
Жительница Челябинска посадила ребенка в багажник авто и получила штраф
Все новости

Психотерапевт Файнзильберг объяснил россиянам, когда лучше уходить в отпуск
Общество
Психотерапевт Файнзильберг объяснил россиянам, когда лучше уходить в отпуск
Global Look Press  /  © Marcus Brandt

Москва, 4 августа. Выбор времени отпуска зависит от личных предпочтений человека, заявил врач-психотерапевт Владимир Файнзильберг.

Если человек хочет зарядиться энергией от общения с природой или больше двигаться, то ему рекомендуется идти в отпуск ближе к осени. Так он не будет страдать от жары и сможет активно проводить время в путешествии. Об этом рассказал доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг.

Если же турист более пассивен и его любимый вид отдыха представляет собой лежание на пляже и питание в условиях санатория, то ему лучше брать отпуск летом.

«По возможности лучше разделять отпуск, чтобы одну часть брать в конце лета, а вторую – в осенние месяцы. Либо если человек любит активный зимний отдых, то вторую половину отдыха планировать на зиму, — объяснил Файнзильберг в беседе с «Радио 1».

Раздельный отдых в семье или паре случается по разным причинам: например, супруги не согласовали даты отпуска на работе или просто решили отдохнуть друг от друга. В этих вопросах разобралась семейный психотерапевт, сексолог Евгения Ковальчук.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Психотерапевт Файнзильберг объяснил россиянам, когда лучше уходить в отпуск
отпуск выбор психотерапевт
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru