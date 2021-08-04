Психотерапевт Файнзильберг объяснил россиянам, когда лучше уходить в отпуск

Москва, 4 августа. Выбор времени отпуска зависит от личных предпочтений человека, заявил врач-психотерапевт Владимир Файнзильберг.

Если человек хочет зарядиться энергией от общения с природой или больше двигаться, то ему рекомендуется идти в отпуск ближе к осени. Так он не будет страдать от жары и сможет активно проводить время в путешествии. Об этом рассказал доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг.

Если же турист более пассивен и его любимый вид отдыха представляет собой лежание на пляже и питание в условиях санатория, то ему лучше брать отпуск летом.

«По возможности лучше разделять отпуск, чтобы одну часть брать в конце лета, а вторую – в осенние месяцы. Либо если человек любит активный зимний отдых, то вторую половину отдыха планировать на зиму, — объяснил Файнзильберг в беседе с «Радио 1».

Раздельный отдых в семье или паре случается по разным причинам: например, супруги не согласовали даты отпуска на работе или просто решили отдохнуть друг от друга. В этих вопросах разобралась семейный психотерапевт, сексолог Евгения Ковальчук.