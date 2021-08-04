Маршрутка насмерть сбила мотоциклиста в Мытищах

Москва, 4 августа. Мотоциклист погиб в результате столкновения с маршрутным такси. Авария произошла на перекрестке улиц Веры Волошиной и Семашко в Мытищах.

По предварительным данным, маршрутка протащила байкера около 15 метров. Чтобы достать мужчину, пришлось поднимать микроавтобус экскаватором коммунальных служб. Мотоциклист скончался до прибытия медиков.

Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах аварии. Ведется доследственная проверка.

Ранее мотоциклист и его 12-летний сын погибли в ДТП в Родионово-Несветайском районе Ростовской области.