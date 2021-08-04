СК возбудил дело против нотариуса по делу о недвижимости Баталова

Москва, 4 августа. Прокуратура провела проверку в рамках уголовного дела об афере с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова. Ведомство добилось возбуждения уголовного дела против нотариуса.

Дочь и вдова артиста в результате махинаций потеряли доли в мастерской и квартирах Баталова, его сбережения. Правоохранители ранее возбудили дело по факту мошенничества.

По мнению прокуратуры, к афере якобы причастен нотариус, который занимался договорами пожизненного содержания с иждивением. При этом определенные нотариальные действия были совершены в отсутствии потерпевших. Фигурант попал под статьи о пособничестве в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.