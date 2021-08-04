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Экс-замначальника депо ответит перед судом в Иваново за коррупцию на железной дороге

  /   Обновлено: 04 августа 2021 16:12
Происшествия
Экс-замначальника депо ответит перед судом в Иваново за коррупцию на железной дороге
pixabay.com

Иваново, 4 августа. Бывший заместитель начальника эксплуатационного вагонного депо Ярославль-Главный предстанет перед судом в Иваново за коррупционное преступление.

Следствие считает, что начальник эксплуатационного вагонного депо незаконно получал деньги за выставление вагонов на станции Горино в Иваново под погрузку металла в Беларусь. При этом вагоны были неисправны и не могли быть отправлены в эксплуатацию. В благодарность за содействие коммерческой фирме он получил через посредника 190 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело.

Статья предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки. Посредник также стал фигурантом уголовного дела.

Не так давно Кронштадтский суд оштрафовал капитана моторной яхты за взятку.

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суд взятка депо
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