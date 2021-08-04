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Метеобюро пообещало москвичам теплые выходные
Общество
Метеобюро пообещало москвичам теплые выходные
Агентство городских новостей Москва

Москва, 4 августа. Потепление до 28 градусов придет в российскую столицу в субботу и воскресенье. Этот показатель выше климатической нормы.

Погоду в Москве 7 и 8 августа определит теплый циклон, пришедший с Молдавии и юга Украины, отметила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. Местами возможны кратковременные осадки. Ночная температура воздуха останется на отметке от 13 до 15 градусов тепла.

«Дневная температура повысится в субботу до плюс 24–26, в воскресенье — до плюс 27–28 градусов», — рассказала Позднякова в интервью для РИА Новости.

На российском юге ожидается жара до 30 градусов и выше. Например, в Сочи столбики термометров покажут до 35 градусов тепла. В Симферополе — до 37. В ряде южных континентальных регионах России средняя температура воздуха достигнет 43 градусов, предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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