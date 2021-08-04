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Пострадавшего в аварии на Боровском шоссе мужчину забрал вертолет

  /   Обновлено: 04 августа 2021 14:16
Происшествия
Пострадавшего в аварии на Боровском шоссе мужчину забрал вертолет
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 4 августа. Один из пострадавших в аварии с грузовиком и автобусом получил тяжелые травмы. По данным источника ФАН, его пришлось доставлять в больницу на вертолете.

В момент столкновения в салоне рейсового автобуса находились более 30 человек. Количество пострадавших составила десять человек. Среди них есть беременная женщина. Ей предварительно диагностировали черепно-мозговую травму.

Одной из причин аварии может быть необеспечение безопасности при проведении дорожных работ. Известно, что водитель с большим стажем прошел медосмотр перед выездом.

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авария автобус грузовик
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