Пострадавшего в аварии на Боровском шоссе мужчину забрал вертолет

Москва, 4 августа. Один из пострадавших в аварии с грузовиком и автобусом получил тяжелые травмы. По данным источника ФАН, его пришлось доставлять в больницу на вертолете.

В момент столкновения в салоне рейсового автобуса находились более 30 человек. Количество пострадавших составила десять человек. Среди них есть беременная женщина. Ей предварительно диагностировали черепно-мозговую травму.

Одной из причин аварии может быть необеспечение безопасности при проведении дорожных работ. Известно, что водитель с большим стажем прошел медосмотр перед выездом.