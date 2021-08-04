Состоялась церемония прощания с президентом журфака МГУ Засурским

Москва, 4 августа. Сегодня состоялась церемония прощания с президентом факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Ясеном Засурским. Его проводили в последний путь аплодисментами.

Выдающийся филолог, журналист и литературовед Ясен Засурский будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.Об этом сообщили на официальной странице журфака МГУ в соцсетях.

Ясен Николаевич начал работу на факультете журналистики через год после его основания. В 1965-м он официально возглавил факультет и отдал этому делу 43 года своей жизни. Ясен Засурский скончался на 92-м году жизни в Москве.