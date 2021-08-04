Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 августа 14:33
14:31
Шоу-бизнес
Кушанашвили упрекнул Собчак за интервью с экс-солисткой «Тату» Волковой
14:30
Весь мир
Как сирийские фермеры противостоят засухе и обстрелам террористов: репортаж ФАН
14:28
Африка
Египет опубликовал национальный доклад о борьбе с терроризмом за 2021 год
14:27
Политика
На Украине уволили заместителя министра внутренних дел
14:26
Политика
Зеленский назначил нового главу Черниговской области
14:19
Общество
Господдержка во время пандемии лишила американцев желания работать
14:16
Общество
Кравцов заявил о скором решении проблемы с очередями в российские детсады
14:15
Общество
Мощный ливень затопил несколько районов Кемерово
14:12
Общество
Риз Уизерспун и Эштон Кутчер сыграют в романтической комедии от Netflix
14:12
Экономика
Чубайс заявил о скорой смене мировых элит
Все новости

Названа возможная причина ДТП с пострадавшими на Боровском шоссе

  /   Обновлено: 04 августа 2021 13:44
Происшествия
Названа возможная причина ДТП с пострадавшими на Боровском шоссе
57.mchs.gov.ru  /  ГУ МЧС по Орловской области

Москва, 4 августа. Специалисты озвучили возможную причину крупной аварии, которая произошла в Москве на Боровском шоссе.

Как стало известно ФАН, причиной столкновения автобуса с грузовиком могло стать необеспечение безопасности при производстве дорожных работ.

В результате аварии пострадали десять человек. Разбитые машины перекрыли движение по двум полосам. В момент ЧП в салоне автобуса находились 20 человек. В ходе проверки выяснилось, что водитель общественного транспорта имеет 30-летний стаж. Прежде чем сесть за руль он прошел медицинский осмотр.

Одна из пострадавших в ДТП с грузовиком и автобусом в Москве находится в тяжелом состоянии.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Названа возможная причина ДТП с пострадавшими на Боровском шоссе
дтп авария автобус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru