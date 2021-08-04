Названа возможная причина ДТП с пострадавшими на Боровском шоссе

Москва, 4 августа. Специалисты озвучили возможную причину крупной аварии, которая произошла в Москве на Боровском шоссе.

Как стало известно ФАН, причиной столкновения автобуса с грузовиком могло стать необеспечение безопасности при производстве дорожных работ.

В результате аварии пострадали десять человек. Разбитые машины перекрыли движение по двум полосам. В момент ЧП в салоне автобуса находились 20 человек. В ходе проверки выяснилось, что водитель общественного транспорта имеет 30-летний стаж. Прежде чем сесть за руль он прошел медицинский осмотр.

Одна из пострадавших в ДТП с грузовиком и автобусом в Москве находится в тяжелом состоянии.