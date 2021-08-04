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Пожар уничтожил кухню и балкон в квартире многоэтажного дома в Домодедово

  /   Обновлено: 04 августа 2021 14:20
Происшествия
Пожар уничтожил кухню и балкон в квартире многоэтажного дома в Домодедово
Невские Новости  /  Отдел происшествий

Москва, 4 августа. Пенсионерка готовила обед и устроила в квартире пожар. Попытка самостоятельно потушить огонь закончилась неудачно. Пламя уничтожило кухню и коридор.

Пожар произошел в квартире многоэтажного дома в Домодедово на улице Курыжова. По предварительной информации, в квартире проживают бабушка и внучка. Пожилая женщина готовила обед, и в какой-то момент произошло возгорание плиты.

Хозяйка квартиры попыталась сама потушить пламя, но не получилось. Пришлось вызвать экстренные службы, которые оперативно справились с огнем. В результате пожара выгорели кухня и балкон.

Тем временем на днях петербургские спасатели локализовали пожар в «однушке» во Фрунзенском районе. В квартире обгорела обстановка площадью семь «квадратов». Пострадавших в результате пожара нет. В ликвидации огня было задействовано 3 единицы спецтехники и 15 спасателей.

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