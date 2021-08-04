ФСИН требует заменить меру пресечения на арест для главы «Альянса врачей» Васильевой

Москва, 4 августа. ФСИН требует изменить меру пресечения на арест в отношении личного врача осужденного блогера Навального Анастасии Васильевой. Об этом сообщил ее адвокат Дмитрий Джулай.

Васильева также известна, как глава организации «Альянс врачей»1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента). В данный момент ей выбрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Анастасия Васильева является фигуранткой дела о нарушении санитарных норм на незаконной акции протеста.

ФСИН проверила, как девушка исполняет постановление Мосгорсуда и выяснила, что она нарушает избранную ей меру пресечения. Решается вопрос о возможном ужесточении наказания для руководителя Альянса Васильевой.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.