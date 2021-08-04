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Голый мужчина с психическими заболеваниями напал на полицейского в центре Москвы

  /   Обновлено: 04 августа 2021 11:50
Происшествия
Голый мужчина с психическими заболеваниями напал на полицейского в центре Москвы
pixabay.com

Москва, 4 августа. Обнаженный мужчина напал на сотрудника ДПС на улице Николоямской в Москве. Полицейский постеснялся доложить о случившемся и сам попал под служебную проверку.

Как стало известно позже, правоохранитель патрулировал Таганский район и заметил голого мужчину на проезжей части. Нарушитель не реагировал на требования покинуть дорогу, вел себя неадекватно и ударил майора полиции в область головы. Тогда страж порядка применил боевые приемы и задержал нарушителя.

В отделе полиции выяснилось, что злоумышленник является 37-летним уроженцем Орла. По итогам обследования мужчина был госпитализирован в психиатрическую больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нападения на сотрудника полиции.

Об инциденте стало известно спустя сутки, когда правоохранитель обратился в больницу. Врачи оценили состояние пострадавшего как средней тяжести. На данный момент устанавливается, почему мужчина сразу не сообщил о случившемся.

Ранее злоумышленник напал на полицейских при обыске на северо‑западе Москвы, сообщало РИАМО.

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