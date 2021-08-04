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Назначена дата рассмотрения кассационной жалобы на приговор Ефремову

  /   Обновлено: 04 августа 2021 10:22
Происшествия
Назначена дата рассмотрения кассационной жалобы на приговор Ефремову
Кадр из сериала «Полёт»

Москва, 4 августа. Второй кассационный суд общей юрисдикции рассмотрит 15 сентября жалобу на приговор Михаилу Ефремову за смертельное ДТП в центре Москвы.

Правозащитники народного артиста РФ Ефремова в своей жалобе обращают внимание суда на раскаяние осужденного, возмещенный моральный ущерб пострадавшим, а также его положительные качества — до аварии актер много занимался благотворительностью, получил большое количество благодарностей и государственных наград, а за время тюремного заключения у Ефремова не было ни одного замечания.

Защита артиста уже подавала жалобу на приговор. Так апелляционная инстанция Мосгорсуда сократила Ефремову срок наказания с восьми до семи с половиной лет лишения свободы.

Ранее трое свидетелей по делу Ефремова предстали перед судом за ложные показания, сообщало РИАМО.

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