Подмосковные сотрудники МЧС спасли застрявшую в канаве корову

Москва, 4 августа. Спасателей 276-й пожарной части ГКУ МО «Мособлпожспас» пришли на помощь корове, которая увязла в иле, угодив в заболоченною канаву.

Происшествие случилось в селе Власово подмосковного городского округа Шатура. За помощью в экстренные службы обратился владелец подсобного хозяйства.

Мужчина рассказал спасателям, что одна из его коров застряла в канаве. Сначала животное пытались достать при помощи односельчан, но попытка оказалась безуспешной.

Приехавшие на место сотрудники МЧС закрепили веревку одним концом на пожарной машине, другим — вокруг коровы. Медленно, чтобы животное не пострадало, специалисты вытянули корову из канавы. Спасение заняло полчаса. Обессиленное животное передали хозяину.

На днях спасенных в Петербурге детенышей нерп выпустили в Ладожское озеро.