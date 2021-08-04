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Подмосковные сотрудники МЧС спасли застрявшую в канаве корову

  /   Обновлено: 04 августа 2021 09:59
Общество
Подмосковные сотрудники МЧС спасли застрявшую в канаве корову
Федеральное агентство новостей

Москва, 4 августа. Спасателей 276-й пожарной части ГКУ МО «Мособлпожспас» пришли на помощь корове, которая увязла в иле, угодив в заболоченною канаву.

Происшествие случилось в селе Власово подмосковного городского округа Шатура. За помощью в экстренные службы обратился владелец подсобного хозяйства.

Мужчина рассказал спасателям, что одна из его коров застряла в канаве. Сначала животное пытались достать при помощи односельчан, но попытка оказалась безуспешной.

Приехавшие на место сотрудники МЧС закрепили веревку одним концом на пожарной машине, другим — вокруг коровы. Медленно, чтобы животное не пострадало, специалисты вытянули корову из канавы. Спасение заняло полчаса. Обессиленное животное передали хозяину.

На днях спасенных в Петербурге детенышей нерп выпустили в Ладожское озеро.

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