Посол Сербии в России скончался от сердечного приступа

Москва, 4 августа. Посол Сербии в России Мирослав Лазански умер в возрасте 70 лет в Белграде. У него случился сердечный приступ.

Лазански был известным военным журналистом в Сербии. Дипломатическое представительство в Москве он возглавил в 2019 году.

Он родился в Карловаце. Отучился в гимназии и поступил на юридический факультет Загребского университета, получив высшее образование. Первые статьи Лазанского печатались в ежедневной газете «Вестник» и «Старт». Материалы журналиста также публиковались в греческой газете «Катимерини» и японских газетах Diamond Weekly и Securitar. Лазански написал также несколько книг.