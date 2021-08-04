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Посол Сербии в России скончался от сердечного приступа

  /   Обновлено: 04 августа 2021 10:04
Общество
Посол Сербии в России скончался от сердечного приступа
Федеральное агентство новостей  /  Василий Таран

Москва, 4 августа. Посол Сербии в России Мирослав Лазански умер в возрасте 70 лет в Белграде. У него случился сердечный приступ.

Лазански был известным военным журналистом в Сербии. Дипломатическое представительство в Москве он возглавил в 2019 году.

Он родился в Карловаце. Отучился в гимназии и поступил на юридический факультет Загребского университета, получив высшее образование. Первые статьи Лазанского печатались в ежедневной газете «Вестник» и «Старт». Материалы журналиста также публиковались в греческой газете «Катимерини» и японских газетах Diamond Weekly и Securitar. Лазански написал также несколько книг.

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