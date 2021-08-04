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Полицейские в Москве опросили юношу после заявления школьницы об «уколе»

  /   Обновлено: 04 августа 2021 09:41
Происшествия
Полицейские в Москве опросили юношу после заявления школьницы об «уколе»
pixabay.com

Москва, 4 августа. Правоохранители задержали молодого человека после заявления московской школьницы об «уколе» неизвестным веществом ей в ягодицу.

Следствие установило, что девочка выдумала историю и на самом деле перед инцидентом она приняла таблетку, которую ей предложил молодой человек.

Юноша проводил вечер с 15-летней школьницей в парке Люблино. В определенный момент школьница побежала на КПП военного училища и стала звать на помощь. Она заявила, что какой-то мужчина сделал ей в ягодицу укол с неизвестным веществом. Медики позже не обнаружили на теле девочки следов от шприца.

Выяснилось, что молодые люди перед инцидентом употребляли синтетический наркотик, и девочка выдумала «нападение», чтобы скрыть факт приема запрещенных веществ.

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укол школьница таблетки
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