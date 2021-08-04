Полицейские в Москве опросили юношу после заявления школьницы об «уколе»

Москва, 4 августа. Правоохранители задержали молодого человека после заявления московской школьницы об «уколе» неизвестным веществом ей в ягодицу.

Следствие установило, что девочка выдумала историю и на самом деле перед инцидентом она приняла таблетку, которую ей предложил молодой человек.

Юноша проводил вечер с 15-летней школьницей в парке Люблино. В определенный момент школьница побежала на КПП военного училища и стала звать на помощь. Она заявила, что какой-то мужчина сделал ей в ягодицу укол с неизвестным веществом. Медики позже не обнаружили на теле девочки следов от шприца.

Выяснилось, что молодые люди перед инцидентом употребляли синтетический наркотик, и девочка выдумала «нападение», чтобы скрыть факт приема запрещенных веществ.