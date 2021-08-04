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ФАН публикует фото с места страшного ДТП с фурой в Подмосковье

  /   Обновлено: 04 августа 2021 09:14
Происшествия
ФАН публикует фото с места страшного ДТП с фурой в Подмосковье
Федеральное агентство новостей

Москва, 4 августа. Водитель фуры погиб в дорожной аварии в Раменском районе Московской области. ФАН публикует снимки с места инцидента.

ДТП произошло на ЦКАД в минувший вторник днем. По предварительным данным, у тягача Volvo лопнуло колесо. Груженная комбикормом фура пробила ограждение и упала с эстакады вниз. После этого машина загорелась.

ФАН публикует фото с места страшного ДТП с фурой в Подмосковье
Федеральное агентство новостей  / 

Водителя зажало в искореженной кабине. Спасатели вытащили 38-летнего мужчину с помощью специнструментов.

ФАН публикует фото с места страшного ДТП с фурой в Подмосковье
Федеральное агентство новостей  / 

Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы ребер, внутренние кровотечения и тупую травму живота. Его повезли на «скорой» до районной ЦРБ, но в итоге пострадавший скончался.

ФАН публикует фото с места страшного ДТП с фурой в Подмосковье
Федеральное агентство новостей  / 

ФАН публикует фото с места страшного ДТП с фурой в Подмосковье
Федеральное агентство новостей  / 

ФАН публикует фото с места страшного ДТП с фурой в Подмосковье
Федеральное агентство новостей  / 

ФАН публикует фото с места страшного ДТП с фурой в Подмосковье
Федеральное агентство новостей  / 

ФАН публикует фото с места страшного ДТП с фурой в Подмосковье
Федеральное агентство новостей  / 

ФАН публикует фото с места страшного ДТП с фурой в Подмосковье
Федеральное агентство новостей  / 

ФАН публикует фото с места страшного ДТП с фурой в Подмосковье
Федеральное агентство новостей  / 

Ранее лихач на BMW сбил двух подростков в Москве. ДТП зафиксировали камеры наблюдения.

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Все новости / Происшествия / ФАН публикует фото с места страшного ДТП с фурой в Подмосковье
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