ФАН публикует фото с места страшного ДТП с фурой в Подмосковье

Москва, 4 августа. Водитель фуры погиб в дорожной аварии в Раменском районе Московской области. ФАН публикует снимки с места инцидента.

ДТП произошло на ЦКАД в минувший вторник днем. По предварительным данным, у тягача Volvo лопнуло колесо. Груженная комбикормом фура пробила ограждение и упала с эстакады вниз. После этого машина загорелась.

Федеральное агентство новостей /

Водителя зажало в искореженной кабине. Спасатели вытащили 38-летнего мужчину с помощью специнструментов.

Федеральное агентство новостей /

Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы ребер, внутренние кровотечения и тупую травму живота. Его повезли на «скорой» до районной ЦРБ, но в итоге пострадавший скончался.

Федеральное агентство новостей /

Федеральное агентство новостей /

Федеральное агентство новостей /

Федеральное агентство новостей /

Федеральное агентство новостей /

Федеральное агентство новостей /

Федеральное агентство новостей /

Ранее лихач на BMW сбил двух подростков в Москве. ДТП зафиксировали камеры наблюдения.