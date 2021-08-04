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Москвичам объяснили причину обветшания дорог на магистралях

  /   Обновлено: 04 августа 2021 03:21
Общество
Москвичам объяснили причину обветшания дорог на магистралях
wikipedia.org  /  mos.ru / CC BY 4.0

Москва, 4 августа. Износная колея стала главной причиной обветшания высокоскоростных автомагистралей в Москве.

Такая колея стала самой сложной и трудной проблемой дорожников. Об этом рассказал заведующий кафедрой дорожно-строительных материалов МАДИ Юрий Васильев РИА Недвижимость.

«Как правило, под понятием колеи мы понимали до недавнего времяени пластическую колею, которая образуется на правых полосах движения под действием тяжелогруженого транспорта в жаркую погоду», — сказал он.

Однако в последнее время износная колея образуется на левых полосах движения. Она появляется из-за быстрого движения транспорта по дороге и использования шипованной сезонной резины.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект высокоскоростной магистрали Москва — Петербург. Ее протяженность составит 680 километров, 43 километра из которых пройдут по территории Москвы.

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