Москвичам объяснили причину обветшания дорог на магистралях

Москва, 4 августа. Износная колея стала главной причиной обветшания высокоскоростных автомагистралей в Москве.

Такая колея стала самой сложной и трудной проблемой дорожников. Об этом рассказал заведующий кафедрой дорожно-строительных материалов МАДИ Юрий Васильев РИА Недвижимость.

«Как правило, под понятием колеи мы понимали до недавнего времяени пластическую колею, которая образуется на правых полосах движения под действием тяжелогруженого транспорта в жаркую погоду», — сказал он.

Однако в последнее время износная колея образуется на левых полосах движения. Она появляется из-за быстрого движения транспорта по дороге и использования шипованной сезонной резины.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект высокоскоростной магистрали Москва — Петербург. Ее протяженность составит 680 километров, 43 километра из которых пройдут по территории Москвы.