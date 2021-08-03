Кабель загорелся в тоннеле зеленой ветки московского метрополитена

Москва, 3 августа. Возгорание случилось в тоннеле столичного метрополитена. Между станциями зеленой ветки «Театральная» и «Тверская» воспламенился кабель.

Интервал движения электропоездов в московской подземке нарушен. Для восстановления нормального следования составов по Замоскворецкой линии потребуется некоторое время, сообщил источник в транспортной организации.

Ранее электрический кабель стал причиной гибели монтера в Ямало-Ненецком автономном округе. Рабочий демонтировал электрооборудование в опасной зоне, когда на него упала незакрепленная деталь, сообщало URA.RU.