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Мэр Москвы расширил перечень бесплатных лекарств и категории получателей
Общество
Мэр Москвы расширил перечень бесплатных лекарств и категории получателей
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 3 августа. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о расширении списка бесплатных рецептурных лекарств, а также увеличил число категорий получателей.

Согласно тексту документа, право на бесплатные иммунодепрессанты имеют пациенты, которые страдают от ревматизма, ревматоидного артрита, системной красной волчанки, а также болезни Бехтерева. Лица с глаукомой и катарактой смогут получить препараты для лечения повышенного внутриглазного давления.

Также Собянин включил в список бесплатного обеспечения иммуноглобулинами несовершеннолетних детей при диагностике первичного иммунодефицита. Ранее бесплатный препарат был доступен лишь пациентам с инвалидностью или гематологическими заболеваниями.

Ранее глава Москвы поделился итогами введения QR-кодов в столице. На ситуацию с коронавирусом это повлияло положительно.

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