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Соболь вызвали для постановки на учет по делу о проникновении в чужую квартиру
Происшествия
Соболь вызвали для постановки на учет по делу о проникновении в чужую квартиру
instagram.com  /  @sobollubov

Москва, 3 августа. Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по Москве вызвала Любовь Соболь для постановки на учет по делу о вторжении в квартиру пенсионерки.

В апреле суд признал экс-юриста ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) виновной в незаконном проникновении в жилище и приговорил ее к одному году исправительных работ с удержанием 10% заработной платы. Ей был назначен испытательный срок.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что Соболь причинила травму пожилой москвичке. Она оттолкнула женщину от двери и ворвалась в ее квартиру, снимая происходящее на видео.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

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