Иск юриста Троицкой к Собчак передан в Кунцевский суд Москвы

Москва, 3 августа. Гражданский иск юристки Эльнары Троицкой о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналистке Ксении Собчак был передан в Кунцевский суд Москвы.

Основательница юридической компании «Троицкая и партнеры» требует от телеведущей компенсацию в размере 50 млн рублей. Поводом для обращения в суд стал адресованный ей во время ПМЭФ вопрос Собчак — она поинтересовалась, «на какую панель» пришла девушка.

По словам Собчак, она не пыталась оскорбить участницу форума и предположила, что причиной подачи иска может быть зависть. Журналистка отметила, что в мае ее Telegram-канал занял первое место по упоминаниям в Сети.