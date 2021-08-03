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Суд признал законным арест замначальника Южного таможенного управления ФТС

  /   Обновлено: 03 августа 2021 17:56
Происшествия
Суд признал законным арест замначальника Южного таможенного управления ФТС
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Москва, 3 августа. Мосгорсуд признал законной меру пресечения, избранную заместителю начальника Южного таможенного управления ФТС России Александру Скрипкину.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»), его обвиняют в хищении 85 млн рублей во время исполнения госконтракта. Он останется под стражей до 15 сентября.

Дорогомиловский районный суд вынес постановление об аресте Скрипкина. Его адвокат подал жалобу на это решение и попросил назначить подзащитному иную меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Заседание по ее рассмотрению состоялось сегодня.

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арест фтс скрипкин
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