Суд признал законным арест замначальника Южного таможенного управления ФТС

Москва, 3 августа. Мосгорсуд признал законной меру пресечения, избранную заместителю начальника Южного таможенного управления ФТС России Александру Скрипкину.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»), его обвиняют в хищении 85 млн рублей во время исполнения госконтракта. Он останется под стражей до 15 сентября.

Дорогомиловский районный суд вынес постановление об аресте Скрипкина. Его адвокат подал жалобу на это решение и попросил назначить подзащитному иную меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Заседание по ее рассмотрению состоялось сегодня.