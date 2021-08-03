История московской школьницы про «укол» от незнакомца может оказаться выдумкой

Москва, 3 августа. Девочка, госпитализированная с отравлением неустановленным веществом, могла выдумать историю о том, что прохожий якобы сделал ей инъекцию.

Предположительно, пациентка могла выдумать «нападение», чтобы скрыть факт употребления наркотиков, пишут СМИ. Мамой школьницы оказалась заслуженная артистка России.

В правдивости слов пострадавшей усомнились после того, как она начала путаться в деталях. Сотрудникам полиции она говорила, что гуляла в парке с друзьями, а родителям — что была одна и незнакомый юноша якобы угостил ее водой, предварительно отпив из бутылки сам.

Врачи не нашли на теле девочки следов от укола. Все обстоятельства произошедшего выясняются, проверка продолжается, сообщает сайт 360tv.ru.

Несколько часов назад юная москвичка пришла на КПП военного училища и попросила помощи. Она заявила, что незнакомец вколол ей неизвестное вещество во время прогулки по парку.