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Лихач на BMW сбил двух подростков в Москве

  /   Обновлено: 03 августа 2021 16:50
Происшествия
Лихач на BMW сбил двух подростков в Москве
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 3 августа. Правоохранители и медики прибыли на Дмитровское шоссе, где водитель иномарки совершил наезд на несовершеннолетних.

После удара о капот машины подростки отлетели на несколько метров и упали на асфальт. В результате ДТП они получили травмы. На данный момент о состоянии пострадавших детей ничего неизвестно. Сейчас их осматривают медики. Обстоятельства и причины наезда выясняют сотрудники правоохранительных органов.

ДТП с участием детей на Дмитровском шоссе в Москве зафиксировали камеры наблюдения. На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль врезается в несовершеннолетних, которые перебегают дорогу.

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