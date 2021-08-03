Лихач на BMW сбил двух подростков в Москве

Москва, 3 августа. Правоохранители и медики прибыли на Дмитровское шоссе, где водитель иномарки совершил наезд на несовершеннолетних.

После удара о капот машины подростки отлетели на несколько метров и упали на асфальт. В результате ДТП они получили травмы. На данный момент о состоянии пострадавших детей ничего неизвестно. Сейчас их осматривают медики. Обстоятельства и причины наезда выясняют сотрудники правоохранительных органов.

ДТП с участием детей на Дмитровском шоссе в Москве зафиксировали камеры наблюдения. На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль врезается в несовершеннолетних, которые перебегают дорогу.