Жители Подмосковья смогут бесплатно смотреть кино в парках весь август

Москва, 3 августа. Сеансы под открытым небом в Подмосковье течение июня и июля посетили порядка 11 тысяч киноманов. Показы проходят в рамках проекта «Кинопарк».

Проект продолжит свою работу в августе в парках Московской области. Жители и гости Подмосковья смогут посмотреть десятки различных кинокартин под открытым небом. Соответствующую новость сообщает портал welcome.mosreg.com со ссылкой на Министерство культуры региона. Репертуар августа пестрит максимальным разнообразием. Из российских картин зрителям будут доступны «Конек-Горбунок», «Огонь» и «Пальма». Сеансы проходят в парках совершенно бесплатно.

Российский кинематограф тем временем продолжает развиваться на «космических» скоростях. Недавно в Сети появились первые новости о драме Клима Шипенко «Вызов». Особенностью фильма станет то, что частично он будет снят в открытом космосе.