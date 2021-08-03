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Упавшее из-за урагана дерево повредило три автомобиля в Москве

  /   Обновлено: 03 августа 2021 16:01
Происшествия
Упавшее из-за урагана дерево повредило три автомобиля в Москве
Prt Scr youtube.com  /  Интер Сторис

Москва, 3 августа. В Москве после ночного урагана дерево упало на припаркованные авто на улице Саянской 5/2. Оно повредило три автомобиля.

Налетевший на Москву шквалистый ветер повалил порядка 30 деревьев. Некоторые из них повредили транспортные средства. По предварительным подсчетам 15 машин оказались разбиты.

Экстренные службы устраняют последствия непогоды. Люди не пострадали. В столице за вечер выпало 20 мм осадков, что составляет 25% нормы.

Сильный ливень, прошедший в ночь со 2 на 3 августа в Санкт-Петербурге, привел к последствиям в некоторых районах города сообщал ФАН. Очевидцы сняли происходящее на видео.

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москва ураган упавшее дерево
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