После обнаружения брошенной девочки в Подмосковье возбудили уголовное дело

Москва, 3 августа. Следователи возбудили уголовное дело об оставлении ребенка в опасности после обнаружения малолетней девочки на улице подмосковного Жуковского.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются, расследование продолжается, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Ночью местная жительница увидела на улице маленького ребенка, стоящего возле дома на Молодежной улице. Рядом лежала сумка с детскими вещами. Девушка вызвала полицию.

Подмосковная прокуратура также организовала проверку по факту произошедшего. Ход мероприятий поставлен на контроль. Правоохранители продолжают разыскивать родственников малышки.